Після спільної молитви на площі запалили свічки і лампадки

У суботу, 27 листопада, у Львові вшанували пам'ять мільйонів жертв Голодоморів. На площі біля пам’ятника Тарасу Шевченку львів'яни, духовенство та представники влади спершу помолилися, а потім запалили сотні лампадок в пам'ять про тих, хто помер від голоду.

О 16:00 по всій Україні відбулася традиційна хвилина мовчання. Після цього у центрі Львова духівництво відслужило екуменічну панахиду за жертвами трьох голодоморів: 1921-1922, 1932-1933 та 1946-1947 років. А після спільної молитви львів'яни запалили лампадки в пам’ять про мільйони українців, вбитих під час Голодомору і таким чином долучилися до всеукраїнської акції «Запали свічку».

До слова, цього року виповнюється 100 років від часу першого масового голоду в Україні 1921–1923 рр. У Львові живуть 66 людей, які пережили Голодомор 1932−1933 років, їм місто виплатило по 1 тис. грн одноразової матеріальної допомоги.

Нагадаємо, День пам’яті жертв Голодоморів та політичних репресій вшановують в Україні щорічно у четверту суботу листопада. За даними науково-демографічної експертизи, загальна кількість людських втрат від Голодомору становить 3 мільйони 941 тисячу осіб.