У суботу, 23 листопада, у Львові вшанували пам’ять жертв голодоморів. Містяни зібралися у центрі міста біля пам’ятника Шевченкові, запалили лампадки, численні представники духовенства різних конфесій відслужили екуменічний молебень. До акції долучилися військові, сім’ї з дітьми, молодь з плакатами. До слова, у Львові мешкає 30 людей, які пережили Голодомор 1932-1933 років, місто виділило їм матеріальну допомогу. Аналогічні пам’ятні акції відбулися по всій Україні, зокрема у Києві біля Національного музею Голодомору-геноциду. Нагадаємо, у четверту суботу листопада в Україні згадують жертв голодоморів 1921-1922, 1932-1933, 1946-1947 років. У результаті штучно створеного керівництвом СРСР голоду загинуло щонайменше 4,5 мільйонів українців.

Фото Марії Масюк, ZAXID.NET