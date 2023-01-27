Для 13-річного Дмитра протезисти виготовляють перший дитячий протез

У львівському центрі «Незламні» встановили перший дитячий протез синові захисника з Одещини, 13-річному Дмитрові. Він втратив ​руку, коли допомагав мамі по господарству.

Коли батько пішов воювати, саме син став опорою для матері. Він завжди допомагав їй по господарству, яке у них чималеньке, повідомили у Першому мед’єднанні Львова.

Одного дня Дмитро подрібнював їжу для худоби і дуже близько підніс праву руку до січкарні. Край куртки зачепився за лезо. І хлопець втратив руку в одну мить.

У п’ятницю, 27 січня, протезисти Центру «Незламні» виготовляють для Дмитра міоелектричний протез.

«Керувати ним хлопець зможе за допомогою міодатчиків, які кріпляться до м’язів його руки. Хлопець спробував вперше, майже за рік, зігнути й розігнути праву руку і навіть взяти ручку. У його очах справжнє щастя», – кажуть у лікарні.

Це лише проміжна примірка протеза. Далі до нього допасують кисть та закріплять усі датчики. Протез Дмитра – одного з найкращих виробників протезів у світі - німецької компанії «Ottobock». Завдяки Мальтійській службі допомоги Центр має мобільну майстерню та комплектуючі до протезів.