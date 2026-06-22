На ділянці від вул. Степана Бандери до Васильківського влаштували нове асфальтобетонне покриття та замінили бордюри

У Львові відкрили для проїзду вул. Героїв УПА. Про це у понеділок, 22 червня, у своїх соцмережах повідомив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Вулиця Героїв УПА цього тижня вже повністю проїзна. Після завершення робіт першої черги (ділянка від вул. Степана Бандери до вул. Васильківського) в суботу там було відкрито проїзд», – написав Андрій Москаленко.

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На ділянці від вул. Степана Бандери до вул. Васильківського влаштували нове асфальтобетонне покриття та замінили бордюри.

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Протягом цього тижня вся вулиця буде проїзною. А вже з понеділка, 29 червня, на ремонт закриють наступну ділянку вул. Героїв УПА – від вул. Васильківського до вул. Смаль-Стоцького. Про це у мерії повідомлять додатково.

Нагадаємо, ремонт вулиці проводитимуть у три етапи. Роботи виконує компанія «Онур» з відтермінуванням оплати.