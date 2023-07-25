Львів’ян запрошують на концерт Pianoboy

16 серпня на даху !FESTrepublic, що у Львові, із теплим літнім концертом виступить Pianoboy (Дмитро Шуров). Початок події о 19:00.

«Дах у !FESTrepublic, який вже встиг стати однією з найромантичніших локацій міста, буде ідеальним місцем для цієї події. У цьому невимушеному, дружньому та дещо камерному просторі Pianoboy заспіває для шанувальників улюблені хіти, нові пісні, а також створить особливу романтичну атмосферу, з дрібкою драйву та пристрасті – таку, щоб цей концерт точно запам’ятався надовго!» – розповідають про подію організатори VINIL Concert agency.

Pianoboy – сольний проєкт незалежного українського автора-виконавця Дмитра Шурова, який входить до топ-20 українських артистів, найбільш ротованих на радіо. Музичний продюсер Національного відбору «Євробачення-2022», володар трьох премій Yuna, зірковий суддя шоу «Х-фактор-8» та «Х-фактор-9». У його репертуарі – пісні українською та англійською мовами. Грає як душевні концерти під струнні квартети у філармоніях та на VIP-заходах, так і «качає» майдани міст. Постійний хедлайнер головних сцен найбільших українських фестивалів та подій.

«Львів! Маємо рідкісну можливість зустрітися з вами на свіжому повітрі, поспівати разом вже відомі пісні і створити парочку нових прямо на місці, як завжди! Концерт буде акустичним, формат максимально вільний. Просто хочу побачитись з вами і дізнатись, що в кого змінилось за рік з нашої останньої зустрічі, і розказати, що відбувається в нас. Через музику, звісно. Тож чекаємо на зустріч у Львові 16 серпня у !FESTrepublic. Love, peace, Україна!» – запрошує на концерт Дмитро Шуров.

Квитки на подію вже доступні за посиланням.