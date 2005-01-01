У Львові з нагоди Дня Незалежності пісенний проект об’єднає майже три десятки виконавців

18 серпня у Львові вже втретє відбудеться національний проект «Українська пісня». Концерт цьогоріч, як і минулого разу, відбудеться на «Арені Львів». Організатори шоу пообіцяли новий масштаб та кардинально інший рівень.

Цьогоріч пісенний проект об'єднає 27 виконавців. Серед хедлайнерів шоу гурти «Воплі Водоплясова», Pianoboy, O.Torvald та виконавиця Alyоsha. Імена ще 13-и зірок, які заспівають на концерті, поки що тримають у секреті.

Для участі у проекті надійшло понад 250 заявок від молодих артистів зі всієї України. З них організаційний комітет вибере десять найкращих. У попередні роки організатори тримали членів експертної ради у секреті. Проте цього року стало відомо, хто обиратиме конкурсантів. Це Руслан Квінта, Михайло Некрасов, Олександр Порядченко, Геннадій Вітер, Роман Муха, Ігор Панасов, Тарас Курчик.

«Це вже стає такою традицією і ми думаємо, що кожного року до Дня Незалежності України проект «Українська пісня» відбуватиметься на «Арені Львів». Він буде показувати українську музику, українських молодих артистів зі всієї України», – пояснив Тарас Курчик.

На шоу завітають і гості з-за кордону, які виконають одну власну й одну пісню українською мовою. Серед запрошених буде й Войцех Бальчун, колишній голова правління «Укрзалізниці». Зі своїм гуртом «Chemia» він уперше виступить в Україні.

«Мені надзвичайно приємно, що я разом зі своєю музикою можу приїхати в Україну. Я тримаю кулаки за те, щоби ви побудували європейську країну, щоб усе вдалося. І я завжди підтримуватиму це на всіх фронтах своєї діяльності», – зазначив Войцех Бальчун.

Також цього року на День Незалежності проект покажуть в ефірі телеканалу «Україна».