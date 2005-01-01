Культурні події на вихідних у Львові

Завершуються фестивалі «Віртуози» і «LvivKlezFest».

Фестиваль «Віртуози» запрошує меломанів у храм Петра і Павла. У суботу там звучатиме «Ода радості» Бетховена. Це буде безкоштовний концерт японських солістів, хору «Japan Singers», Галицького камерного хору та оркестру «Віртуози Львова» під диригуванням Шюнґо Моріями. Лунатимуть і опери. А у неділю у філармонії фестиваль завершиться гала-концертом європейської оперети. Диригувати приїде Бартош Жураковський з Польщі. Одночасно завершується фест єврейської музики. У суботу на «Просторі синагог» до 75-ї річниці знищення Янівського концтабору влаштують концерт-молитву. А от у неділю на площі Ринок від обіду і до ночі – гала-концерт «Мазл Тов!»

«Буде гаряче, бо під вечір всі вже і кричать, і танцюють, і співають. І що хочуть роблять», – Адель Діанова, директорка єврейського фонду «Хесед-Ар'є».

«Балатон фест» скликає на сімейну естафету.

«Балатон фест» запрошує сім’ї на спільні розваги. Усіх охочих, а не лише мешканців Топольної та Замарстинова, чекатимуть у суботу на стадіоні на вул. Лінкольна. Для дітей влаштують велоперегони, наукове шоу, шаховий турнір, кінопоказ та концерт. Також будуть цікаві лекції про здорове харчування та як зменшити відходи. Та основне дійство «Балатон фесту» – сімейна естафета з головним призом, професійною фотосесією.

«Побачимо, як сімейна команда справиться з цими перешкодами. Також стрибки у мішках і стрибки на скакалці. І на цій скакалці стрибатимуть не по одному, а відразу ціла команда», – розповіла Ірина Панчишин, співорганізаторка «Балатон фесту».

Оркестр заньківчан влаштовує благодійний концерт для колеги.

На благодійний концерт задля колеги запрошує оркестр заньківчан. У суботу, 9 червня, у Дзеркальній залі Опери вони гратимуть, аби зібрати кошти для свого музиканта, який нездужає. Це звучатимуть твори, які досі ніколи не виконували у Львові. Концерт для контрабаса з оркестром Едварда Кравчука, джазовий концерт для кларнета Арті Шоу, а також для віолончелі і духових. Благодійна пожертва – 100 гривень.

«Специфіка того виконання буде в тому, що солюватиме дівчина, а супроводжуватимуть її 20 хлопів. Я запрошую всіх львів'ян прийти на цей концерт, зробити пожерву», – розповів Богдан Мочурад, диригент оркестру заньківчан.

У неділю у Центрі Довженка — концерт гурту «Лесик Band».

До публіки знову вийде легенда галицького рок-н-ролу та блюзу з місцевим колоритом – гурт «Лесик Бенд». Зберуться у своєму золотому складі, але цього разу із «Lviv Jazz Orchestra». Згадають пісні 90-х на своєрідному суржику, такі як «Журавлі», «Моя Мері», які до тепер наспівують галичани і мають сентименти. А також музиканти обіцяють і нові композиції. На концерт «Лесик Бенд» запрошує у неділю, 10 червня, у Центр Довженка на Сихові.

«Золотий склад. Людям нагадаємо минуле, посидимо трохи, поплачемо. Хто без почуття гумору, прошу на концерт навіть не приходити», – пожартував Лесик Дацюк, соліст гурту «Лесик Band».