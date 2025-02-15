Андрій Садовий та Катаріна Матернова у Львові у суботу, 15 лютого

У суботу, 15 лютого, представництво ЄС в Україні, ініціатива «Львів – Європейська молодіжна столиця 2025» та Львівське бюро європейської інтеграції організували кінцевий захід всеукраїнської комунікаційної кампанії «Разом навчаємося і зростаємо» про підтримку Європейським Союзом української освіти та молоді під час війни. Участь у події взяв міський голова Львова Андрій Садовий та послиня ЄС Катаріна Матернова.

На заході провели дискусії про лідерство, кар'єру, роль у формуванні громад. Особливу увагу приділили освітнім можливостям для ветеранів та внутрішньо переміщених людей. Катаріна Матернова та Андрій Садовий також нагородили переможців всеукраїнського конкурсу для регіональних медіа із Запоріжжя, Полтави, Київської області та Черкас.

Піжсумкова подія кампанії ЄС «Разом навчаємося і зростаємо». Фото ZAXID.NET

«Кампанія "Разом навчаємось та зростаємо" – це щось на зразок вікна у всю ту діяльність і ті заходи, які проводить Європейський Союз. У ці надзвичайно складні дні, які ми проживаємо разом з вами, ми б хотіли ще раз підтвердити з нашого боку відданість Європейського Союзу Україні, молоді й освіті. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ЄС виділив приблизно 400 млн євро на програми для підтримки молоді й освіти», – сказала послиня Матернова.

Вона зазначила, що освітні програми працюють за різноманітними напрямками: від будівництв укриттів у садочках і школах, шкільного харчування до релокації університетів зі Сходу України та програми «Еразмус».

Міський голова Львова Андрій Садовий та послиня ЄС Катаріна Матернова. Фото ZAXID.NET

Андрій Садовий розповів, що Львів з 2020 року боровся за право бути молодіжною столицею Європи. За словами мера, це унікальний випадок, коли країна і місто, яке не є членом ЄС, вибороло такий статус.

«Ми це сприйняли як велику відповідальність, бо ділитимемо цей статус зі всіма громадами нашої країни. Впродовж цього року буде багато різних заходів, конференцій, форумів. Так само як сьогоднішні дні відбуваються в рамках молодіжної столиці Європи, які приймає сьогодні Львів. На мою думку, Львів твердою ходою вступає в Європейський Союз разом з державою Україна. Це символічний акт, прошу це запам'ятати, це увійде в історії», – сказав Андрій Садовий.

Він додав, що за підтримки Європейського Союзу Львів зміг облаштувати соціальне житло для пацієнтів центру «Незламні» та працювати над реабілітацією поранених військових. За словами міського голови, завдяки ЄС з початку повномасштабного вторгнення місто прийняло 19 тисяч поранених лише в міській комунальній лікарні.

«Бюрократичні процедури Європейського Союзу дуже складні. Наша задача – це передавати досвід співпраці з міжнародними інституціями для Харкова, Запоріжжя, Полтави чи Куп'янська. Вчора також ранку ми відкрили Центр європейської інтеграції. Це місце, куди приїжджатимуть вчитися колеги з різних регіонів», – розповів міський голова.

Додамо, що кампанія «Разом навчаємось і зростаємо» стартувала у вересні 2024 року. У межах програми провели вісім освітніх масштабних заходів для підтримки освітньої сфери України.