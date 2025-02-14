Хаб запрацював на вул. Руській, 20 у Львові

У пʼятницю, 14 лютого, у Львові відкрили перший в Україні хаб євроінтеграції. Участь у відкритті взяла послиня Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Хаб слугуватиме львівʼянам та переселенцям освітнім простором, де вони зможуть більше дізнатися про Європейський Союз, процес євроінтеграції України, навчитися подавати заявки на гранти ЄС, дізнатися про всі можливості, які зараз відкриті для громадських організацій, представників органів місцевого самоврядування, місцевого бізнесу.

«Це неймовірно відкривати таке місце, бо вона про людей і для людей. Тут мешканці і внутрішньо переміщені українці, яких Львів так тепло прийняв на початку повномасштабного вторгнення, зможуть творити справжні зміни. Вірю, що тут зароджуватимуться нові партнерства між містами, країнами, громадами», – сказала Катаріна Матернова.

Фото Романа Балука

Хаб працюватиме на вул. Левицького у приміщенні площею близько 200 м2. Облаштування простору профінансували європейські партнери. Загалом на ці роботи вони виділили 5,5 млн грн. З міського бюджету додатково профінансували прокладання комунікацій та елементи доступності. – на вході додали підйомник для людей з інвалідністю та обладнали інклюзивну вбиральню.

«Важливо, що хаб євроінтеграції стане простором, де ВПО зможуть налагодити нові соціальні контакти, отримати інформацію про доступні послуги у Львові та області, знайти соціально-економічні можливості та отримати підтримку на шляху до інтеграції. Це, своєю чергою, посилить їхній потенціал і здатність сприяти розвитку та європейській інтеграції Львова», – зазначив голова Офісу управління Верховного комісара ООН Омед Аюб.

Львівське бюро євроінтеграції вже запланувало перші активності в хабі. Найближчим часом тут пройде воркшоп про програми ЄС, що відкриті для України, а також лекція про те, як налагодити співпрацю з європейськими містами.

Додамо, що за 2024 рік команда спільно з установами ЛМР виграла 32 гранти на загальну суму 1 000 000 євро та виборола 3 місце у конкурсі Європейської столиці інновацій.