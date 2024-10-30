У Єврокомісії відзначили, що перевірка українського законодавства на відповідність європейському «просувається гладко»

Європейська комісія дійшла висновку, що Україна зробила всі необхідні кроки для початку переговорів щодо надання їй статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. Надалі країни-члени ЄС мають ухвалити рамкові умови для переговорів. Про це у середу, 30 жовтня, повідомили «Європейська правда» з посиланням на проєкт звіту Єврокомісії, а також інформаційне агентство «Укрінформ».

Журналісти зазначають, що Єврокомісія позитивно відзначила зусилля України щодо вдосконалення прав національних меншин, зокрема в частині навчання мовою меншин. Попри це, Угорщина вважає прогрес України у цьому питанні недостатнім.

Також Європейська комісія зауважила, що «обмеження основних прав, пов’язані з воєнним станом, залишаються загалом пропорційними».

Як додає інформаційне агентство «Укрінформ», речниця Єврокомісії Ана Пісонеро заявила, що Україна ухвалила законодавчі акти щодо підвищення рівня фінансування НАБУ, вилучила із законодавства про запобігання корупції положення, як обмежують повноваження НАЗК у продовженні верифікації активів, які перебувають у процесі перевірки, та скорочують її повноваження із верифікації власності, що вноситься до декларацій про доходи кандидатів на державні посади. Україна також увідповіднила законодавство до європейських стандартів щодо обмеження впливу олігархів.

Єврокомісія відзначила ратифікацію Україною Римського статуту і наголосила на потребі привести у відповідність національне законодавство. Там додали, що перевірка українського законодавства на відповідність європейському «просувається гладко».

Згідно зі звітом, попри прогрес у фундаментальних реформах, Україні «слід продовжувати зосереджуватись на подальшому створенні надійного досвіду правоохоронної діяльності у справах про корупцію на високому рівні… також посилити боротьбу з організованою злочинністю».

Серед інших рекомендацій – працювати над подальшим застосуванням оновленого законодавства щодо прав нацменшин у тісній кооперації з ними; вдосконалювати реформи в галузі державного управління та децентралізації; запроваджувати заходи з підтримки ремонту та реконструкції інфраструктури.

«Якщо Україна виконає всі умови, комісія з нетерпінням чекає на відкриття переговорів щодо кластерів, починаючи з основ, якнайшвидше у 2025 році», – йдеться у проєкті звіту.

Нагадаємо, у грудні 2023 року лідери ЄС ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Модовою щодо вступу до Євросоюзу. Статус кандидата на вступ до ЄС обидві країни отримали у червні 2022 року.

На початку червня 2024 року Європейська комісія підтримала початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Крім того, Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ Молдови.

14 червня також стало відомо, що постійні представники держав-членів Європейського Союзу схвалили рамки для переговорів про вступ України та Молдови.