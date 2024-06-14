25 червня відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови. Про це у пятницю, 14 червня, оголосив кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк, а згодом підтвердило бельгійське головування в Раді Євросоюзу.

«Угорщина більше не блокує переговорну рамку для України і, відповідно, Молдови. Компромісний текст узгоджено. Тепер Україна та Молдова мають офіційно розпочати переговори щодо вступу до Євросоюзу 25 червня», – написав Йозвяк.

Згодом інформацію журналіста підтвердило, що посли країн-членів підтримали рамки переговорів щодо вступу України та Молдови до блоку. Рішення послів ЄС означає, що 25 червня відбудеться міжурядова конференція, яка дасть офіційний старт переговорам про вступ України та Молдови в ЄС.

«Бельгійське головування закличе перші міжурядові конференції 25 червня», – йдеться у повідомленні.

Такі конференції означають фактичний страт вступних переговорів.

У грудні 2023 року Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ України й Молдови до Європейського союзу, а також надала Грузії статус кандидата. Ще в березні 2024 року Єврокомісія підготувала переговорну рамку щодо членства України в Євросоюзі. А вже на початку червня Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ України до Євросоюзу.