Чоловіка затримали біля торгового центру на околиці Львова

У Львові оперативники затримали чоловіка, який торгував багнетами до вогнепальної зброї. Як повідомили у п'ятницю, 23 квітня, у прес-службі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України, затримання відбулося на початку цього тижня біля торгового центру на околиці Львова. У чоловіка вилучили п'ять багнетів, три до автомата Калашникова, один до гвинтівки Мосіна та один до карабіна СКС, які він намагався продати.

«Затриманий громадянин України намагався продати холодну зброю, носіння та збут якої обмежено законом. Серед «товарів на продаж» правоохоронцями були виявлені та вилучені 3 багнети до автомата Калашникова, багнет до гвинтівки Мосіна та багнет до карабіну СКС», – зазначено у повідомленні.

Чоловіка затримали біля торгового центру на околиці Львова

Наразі більше деталей не повідомляють. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2. ст. 263 Кримінального кодексу України. Вилучену зброю скерували на експертизу, слідчі дії тривають.