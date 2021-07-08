Львівська міська рада на засіданні 8 липня затвердила податкові ставки на землю та нерухоме майно на 2022 рік разом із пільгами до них. Нові ставки будуть чинними як на території Львова, так й на території приєднаних громад – у Винниках, Дублянах, Лисиничах, Підрясному, Малехові та інших населених пунктах.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – це обов’язковий податок, який щороку мають сплачувати фізичні та юридичні особи, які володіють нерухомістю. Наприклад, власники квартир площею понад 60 м2 і власники будинків площею від 120 м2. Податок нараховується не за всю площу, а лише за «зайві метри», які перевищують встановлений норматив. Як його порахувати власноруч – інструкція за посиланням.

Ставку податку затверджують органи місцевого самоврядування, у Львові – це Львівська міська рада. Отже, згідно з ухвалою міської ради, територію об'єднаної громади поділили на три зони, де діятимуть різні ставки цього податку для населення. Ставка податку – це відсоток розміру мінімальної заробітної плати, яка буде встановлена законом станом на 1 січня 2022 року.

Перша зона зі ставкою 1,5% – м. Львів, смт. Брюховичі, смт. Рудне, м. Винники, м. Дубляни, с. Рясне-Руське, с. Малехів.

Друга зона зі ставкою 1%– с. Гряда, с. Воля-Гомулецька, с. Підрясне, с. Лисиничі, с. Підбірці, с. Великі Грибовичі, с. Малі Грибовичі, с. Зашків.

Третя зона зі ставкою 0,5% – с. Збиранка, с. Зарудці, с. Малі Підліски, с. Ситихів, с. Завадів.

Ставки податку, затверджені міськрадою на 2022 рік, львів’янам нараховуватимуть у 2023 році.

Ставка для юридичних осіб у всіх зонах – 1,5%.

Пільги (нульову ставку) запровадили для гуртожитків, будинків дитини і дитячих таборів, будівель органів державного та місцевого управління та інших об’єктів.

Земельний податок – це податок, який сплачують юридичні особи та населення за використання земельних ділянок. Він стосується власників земельних ділянок та паїв, а також землекористувачів. Раніше у Львові діяла базова ставка у розмірі 1%, наступного року ставки будуть диференційованими за призначенням землі.

Так, податок на землі сільськогосподарського призначення становитиме 1% для земель, нормативну грошову оцінку яких проведено, та 2% для неоцінених земель (тоді ставку обраховують від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області).

Із наступного року до 3% збільшиться ставка для земель комерційної житлової забудови, а також для комерційних об’єктів (громадського харчування, фінансових кредитних установ, об’єктів ринкової інфраструктури).

Пільги зі сплати земельного податку (нульова ставка) отримали заповідники, офіційні парки, дослідні господарства, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади та інше.

Нагадаємо, для фізичних осіб розмір земельного податку та податку на нерухоме майно обчислює регіональна податкова. Потім вона надсилає платнику за місцем його реєстрації повідомлення-вимогу про сплату зазначеної суми. Фізичні особи мають сплатити податки протягом 60 днів з дня вручення повідомлення.

Востаннє у Львові ставки цих податків переглядали 2015 року.