У Львові завершують реконструкцію майданчика, де вперше буде використано елементи геопластики

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У сквері біля площі святого Юра завершують реконструкцію дитячого майданчика. Основні роботи з облаштування території та бетонування різних кріплень уже виконані. На цей час працівники фірми-підрядника підсипають зруйновані доріжки та стелять нові газони. Залишається ще змонтувати конструкції, на яких будуть бавитись діти.

Проект майданчика обрали минулого року на загальноукраїнському архітектурному конкурсі. Ініціювали задум громадські організації міста, він став одним із переможців громадського бюджету Львова.

«Цей проект насправді унікальний для Львова та й для України. Це перший майданчик у Львові, де будуть використані елементи геопластики. Оці горби, насправді, – доволі революційне рішення для Львова. Воно задовольняє потребу дітей у тому, щоби бігати по нерівній поверхні, щось пізнавати, дізнаватися», – розповіла координаторка проектів ГО «Батьки в дії» Мар’яна Кузько.

Усі роботи виконує підрядна фірма ФОП Новосад. На реконструкцію майданчика з міського бюджету розвитку виділили 1 млн 250 тис. грн. Раніше повідомлялося, що новий майданчик відкриють до Дня Незалежності. Проте повністю завершити ремонт обіцяють у першій декаді вересня.