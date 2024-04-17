7-річний Богдан з Львівщини мріє якнайшвидше повернутися додому, але зараз бореться з раком кісток. Йому щодня роблять низку аналізів, без цього одужання неможливе

Благодійний фонд «Таблеточки» запустив благодійний збір на аналізи дітям з онкологічними захворюваннями, які проходять лікування у Львові в Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі. Загальна вартість регулярних досліджень на найближчі чотири місяці – 2 мільйони гривень. БФ відкрив збір – 1 мільйон гривень, а партнер фонду – IT компанія Intellias – подвоїть кожен внесок.

Щодня три українські сім’ї дізнаються, що у їхньої дитини рак. Досі достеменно невідомо, що є причиною цього захворювання саме у дітей. Тож що швидше це захворювання виявлять і почнуть лікувати, то більші шанси на одужання. А аналізи – це надважливий етап у тривалому й складному процесі боротьби з хворобою. Вони допомагають розпізнати хворобу та призначити ефективне лікування, повідомили у Фонді.

Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр є найпотужнішим із регіональних дитячих центрів України з дитячої онкології та гематології, де надають високоякісну спеціалізовану медичну допомогу дітям з усіх регіонів України. Тут одночасно на стаціонарному лікуванні можуть перебувати понад 150 важкохворих дітей, а лабораторії Центру щороку виконують до 400 тис. різних аналізів.

Дитині з онкопатологією щодня виконують щонайменше один аналіз, а перед застосуванням складного лікування, до прикладу, перед хіміотерапією, оперативним втручанням чи трансплантацією кісткового мозку, пацієнту проводять цілий комплекс лабораторних досліджень.

«Виконувати будь-які лабораторні дослідження без реагентів неможливо. Їхня дія полягає у реакції з біологічними зразками пацієнта. Тобто, саме реагенти визначають результат аналізів та допомагають моніторити стан пацієнта у тракті лікування, вчасно реагувати на зміни і коригувати терапію. Результати досліджень лабораторія надає медичному персоналу для прийняття важливих рішень у лікуванні пацієнтів. Тому наявність реагентів у лабораторії Центру критично важлива для ефективного та безпечного лікування важкохворих дітей не лише Львівщини, але й з усієї України», – каже в. о. генерального директора Центру дитячої медицини Роман Кізима.

Під час повномасштабного вторгнення проблема нестачі фінансування лікарень стала ще більш гострою. Та діти не можуть чекати. Тому фонд «Таблеточки» відкрив банку на 1 мільйон гривень, а партнер фонду – IT компанія Intellias – подвоїть кожен внесок. І просить долучитися до збору усіх небайдужих і допомогти важкохворим дітям одужати.