Біля приймального відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова (КЛШМД) знову утворилися черги автомобілів швидкої допомоги, які доправляють хворих з Covid-19. Востаннє схожу ситуацію тут спостерігали на початку квітня цього року. За минулу добу у КЛШМД зафіксували рекордну з початку пандемії кількість госпіталізованих (81); за добу померли 14 людей. Загалом у найбільшій львівські лікарні станом на ранок 5 жовтня перебуває 409 пацієнтів з підтвердженим Covid-19, з яких лише один вакцинований. Заповнені понад 60% ліжкомісць, призначених для ковід-пацієнтів.

фото Христини Каспшишак, КЛШМД