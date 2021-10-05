У Львові знову з'явилися черги «швидких» з хворими на Covid-19. Фото дня
Фото — Наталія Шутка, 0 0
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Біля приймального відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова (КЛШМД) знову утворилися черги автомобілів швидкої допомоги, які доправляють хворих з Covid-19. Востаннє схожу ситуацію тут спостерігали на початку квітня цього року. За минулу добу у КЛШМД зафіксували рекордну з початку пандемії кількість госпіталізованих (81); за добу померли 14 людей. Загалом у найбільшій львівські лікарні станом на ранок 5 жовтня перебуває 409 пацієнтів з підтвердженим Covid-19, з яких лише один вакцинований. Заповнені понад 60% ліжкомісць, призначених для ковід-пацієнтів.
фото Христини Каспшишак, КЛШМД
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