У Львові з’явився перший паркувальний майданчик євростандарту для водіїв з інвалідністю

Головні новини Львова 31.05Віталій Кубліков, 31 травня, 17:36 6061
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У центрі Львова паркувальні місця для людей з інвалідністю ознакували яскравою світловідбиваючою фарбою.

Тепер спецмайданчик у центрі міста на площі Катедральній важко не помітити. Тож водіям заїзд на це місце без інвалідного посвідчення виправдати стало складніше. Адже раніше головна відмовка була: мовляв, не побачили маркування з інвалідним візком.

«Я тут моніторю щодня і бачу, що воно дійсно працює. І плануємо в перспективі поступово збільшувати це в найбільш критичних місцях», – зазначив у коментарі ZAXID.NET Новинам начальник відділу комунального господарства Галицької РА Ігор Савка.

У Галицькій адміністрації кажуть: поки що це експериментальний проект. Попри те, що це звична європейська практика. А от в Україні, за державними стандартами, розмітка має бути нанесена лише білою фарбою. Синя ж – ознака платної паркувальної зони.

В ЛКП «Львівавтодор», яке обслуговує в центральній частині міста понад 70 місць для неповносправних, зараз шукають механізм узаконення такого спецмаркування.

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