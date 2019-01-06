У Маріуполі дві людини загинули під час вибуху гранати в квартирі

У Маріуполі стався вибух у квартирі, є загиблі

Увечері 5 січня у квартирі у житловому багатоповерховому будинку у Маріуполі пролунав вибух. У поліції заявили, що кількість жертв встановлюють, проте згідно з даними місцевих ЗМІ, від вибуху загинули дві людини.

Як повідомила прес-служба поліції Донецької області, виклик до них надійшов ввечері.

«Виклик у поліцію надійшов в 21:20. На місці працює слідчо-оперативна група. Поліцейські з'ясовують походження вибуху. Кількість жертв уточнюють», – зазначила поліція.

Згідно з даними сайту 0629, вибухнула граната – вибух стався в Центральному районі на проспекті Будівельників на третьому поверсі будинку.

«За попередньою інформацією, загинули дві людини. На місці працюють вибухотехніки, поліція і військові. Прибули 3-4 карети медиків. Очевидці кажуть, що вибух був чутний в інших мікрорайонах міста», – інформує сайт 0629.

Зазначається, що один з постраждалих перед смертю з вікна волав по допомогу.