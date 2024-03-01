Каміння сховали машиністи поїзда

У Перемишлі польські митники виявили контрабанду бурштину в поїзді з України. Машиністи сховали у вагоні цінне каміння вартістю 100 тис. злотих і успішно перевезли його через кордон. Інцидент трапився 28 лютого, про нього у Бещадському відділі прикордонної служби Польщі повідомили 1 березня.

Прикордонники та митники Медики виявили контрабанду у пасажирському потязі, який прибув в Перемишль з Одеси. У пакунку містилося близько 30 кг необробленого бурштину, вартість якого оцінюється у понад 100 тис. злотих (954 тис. грн за поточним курсом НБУ).

«У якийсь момент правоохоронці помітили, що потяг сповільнив рух, а машиніст вийшов з локомотива. Чоловік передав невідомій особі чорний пакунок», – повідомив речник Бещадського прикордонного загону Пьотр Закєлаж.

Прикордонний патруль спершу затримав отримувача пакунку – 54-річного мешканця Перемишльського району. А коли потяг заїхав на платформу в Перемишлі, там затримали і двох українських машиністів віком 39 років. Пасажирський потяг повернувся в Україну з новою бригадою машиністів, яку надала місцева залізниця.

Справу передали у Підкарпатський воєводський суд у Перемишлі. Трьом чоловікам загрожує великий штраф та конфіскація товару.