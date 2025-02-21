Глядачі отримають приємні подарунки

Уже в цю неділю, 23 лютого о 16:00 в Палаці мистецтв відбудеться чарівний вечір хітів легендарних Taylor Swift, Billie Eilish, Muse, Coldplay, Imagine Dragons, Adele, Lana Del Rey.

«Цей вечір подарує всім присутнім нові емоції та теплі спогади. Пануватиме атмосфера затишку й чарівної магії. А кожен гість отримає в подарунок шампанське та солодощі. Не пропустіть, приходьте з рідними та близькими», – анонсують організатори.

Квитків залишилося зовсім мало! Поспішайте забронювати свої місця за посиланням.