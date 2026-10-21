Візуалізація майбутнього дитсадка

У середу, 21 жовтня, заклали капсулу на місці будівництва нового комунального дитсадка у мікрорайоні Під Голоском. Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що там зможе навчатися близько 200 дітей.

«На Під Голоском буде новий комунальний садочок на 200 дітей. Його збудують коштом приватного бізнесу, а після завершення передадуть у власність міста. Сьогодні заклали капсулу та розпочали будівництво. У двоповерховій будівлі облаштують кімнати для занять і відпочинку, спортивну залу та простір для ігор. У підземній частині буде укриття, а навколо садочка облаштують територію для прогулянок», – повідомив Андрій Садовий.

Будівництво триватиме приблизно півтора року, основні роботи мають завершити до кінця 2027 року. Заступник мера з питань містобудування Любомир Зубач уточнив, що площа будівлі становитиме близько 4 тис. м2.

Дитсадок будуватиме інвестор – компанія Auroom за власний кошт. Заступник мера наголосив, що після завершення будівництва його передадуть у комунальну власність.

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«Це не перший приклад соціально-економічної співпраці у цьому мікрорайоні. І якщо говорити власне про освіту, то, нагадаю, на Малоголосківській вже працює дитсадок, його так само збудував приватний інвестор. В активній фазі, фактично на завершенні у документальній частині, проєкт школи на «Під Голоском». Там так само маємо інвестора, який буде будувати цю школу. Вона буде великою – її вигляд визначили на архітектурному конкурсі. Думаю, що в листопаді вже будемо мати дозвіл на будівельні роботи. Наголошу, всі ці об’єкти будуються за приватні кошт, але будуть комунальними», – написав Любомир Зубач.