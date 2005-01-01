У Мін'юсті назвали найбільших боржників із зарплати в Україні

Антирейтинги будуть створені і опубліковані у всіх регіонах України

У рамках проведення кампанії з примусового стягнення заборгованості із виплати заробітної плати, яка стартувала 2 квітня, Міністерство юстиції створило антирейтинг підприємств-боржників з заробітної плати та інших виплат, пов'язаних з трудовими правовідносинами. Про це повідомляє прес-служба міністерства.

Очолює антирейтинг Харківське державне авіаційне виробниче підприємство, обсяг боргу працівникам якого становить 73,7 млн грн. Далі іде «Суднобудівний завод імені 61 комунара» в Миколаївській області (борг становить 30,3 млн). Замикає трійку найбільших боржників із зарплат харківський футбольний клуб «Металіст» (28,6 млн грн).

У п'ятірку найбільших боржників також увійшли ВАТ «Київсоюзшляхпроект» та ПРАТ «Сєвєродонецьке об'єднання «Азот»» в Луганській області, чий борг становить 17,6 і 15,2 млн грн відповідно.

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«Це ілюстрація того, що сьогодні мають місце грубі порушення підприємствами трудових прав людей. Міністерство юстиції вживатиме всіх заходів для ліквідації їх заборгованості перед своїми працівниками», – повідомили в Мінюсті і зазначили, що схожі антирейтинги будуть створені і опубліковані у всіх регіонах України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд оштрафував директорку заводу на Львівщині, що чотири місяці не платила зарплату працівникам.