«Довга доба» змонтована з відео українців

22 та 23 лютого у Києві, Львові, Одесі, Харкові та Сумах пройдуть благодійні покази фільму «Довга доба» Алана Бадоєва. Квиток на сеанс безоплатний. Відвідати подію можна, заповнивши форму реєстрації.

120-хвилиний фільм є переглянемо хронікою життя та супротиву українців під час повномасштабного вторгнення. Кадри фільму зняті на мобільні телефони очевидцями зі всієї країни. Під час підготовки до фільму автори збирали в українцях такі відеосвідчення.

Загалом документальний проект «Довга доба» створений із 200 годин відео. До фільму також увійшли як історії людей, яким вдалося вижити під час воєнних дій, так і українців, які загинули під час окупації.

Усі кошти підуть у фонд FFU, який підтримує українців, що постраждали від війни, а також допомагає нашим захисникам з протезуванням та реабілітацією.

До другої річниці повномасштабного вторгнення, 24 лютого, о 22:00 фільм покажуть на телеканалі «1+1 Україна».