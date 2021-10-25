Найшвидші фірмани отримали по 2 тис. грн.

У Печеніжинській громаді на Прикарпатті влаштували змагання для фірманів. Змагалися однокінні та парні упряжки, найшвидші отримали по 2 тис. грн. Також відзначили учасників, які толерантно ставляться до тварини та мають найкращий реманент, повідомила прес-служба Печеніжинської територіальної громади.

Змагання для фірманів у Печеніжинській територіальній громаді влаштовують третій рік поспіль. Цього року участь у змаганнях взяли власники коней, які допомагають працювати в полі чи у лісі.

«Газда з кіньми - це велика рідкість на сьогодні. Тому кінні змагання в Печеніжинській громаді покликані відновити зв’язок із тим, що було притаманне українцям з незапам’ятних часів — свою прив’язаність до коней, закладену в генетичному коді», – йдеться у повідомленні прес-служби Печеніжинської територіальної громади.

Переможцем у змаганнях однокінних упряжок став Микола Гриців, на перегонах парних упряжок перше місце здобув Юрій Пнівчук. Обоє отримали по 2 тис. грн. За толерантне поводження з кіньми відзначили Юрія Явдошняка, а за найкращий реманент — Дмитра Мотрука. Усі інші учасники змагань також отримали подяки та грошові призи.