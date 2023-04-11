У вівторок, 11 квітня, Конституційний суд Молдови визнав конституційною заборону на використання символів воєнної агресії, зокрема георгіївської стрічки, якщо їх використовують для виправдання або прославляння воєнної агресії чи воєнних злочинів. Про це повідомляє NewsMaker.

Заборону на демонстрацію символів агресії в Молдові, запроваджену минулого року, оскаржили депутати від Партії соціалістів Адріан Лебединський і Григоре Новак, а також Іон Пинтя – один із притягнутих до відповідальності за використання цих символів на марші 9 травня.

Судді Конституційного суду Молдови задовольнили вимоги скаржників лише частково, визнавши неконституційним формулювання закону, уточнивши визначення «загальновідомої атрибутики або символіки, використовуваної в контексті актів військової агресії».

Нагадаємо, парламент Молдови у квітні 2022 року заборонив використання символів воєнної агресії РФ, зокрема, георгіївської стрічки, символів Z і V, затвердивши поправки до закону про протидію екстремістській діяльності, а також до кодексу про правопорушення.

Попередню спробу оскарження законодавчих змін соціалістами у травні 2022 року Конституційний суд Молдови відхилив, а в жовтні Венеційська комісія також не побачила в ній порушень.