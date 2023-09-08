Перелік обов'язкових до вивчення предметів залежить від того, в який клас ходить дитина

У Міністерстві освіти і науки назвали перелік обов'язкових предметів для українських школярів, які перебувають за кордоном. Йдеться про тих дітей, які відвідують іноземні школи і продовжують вчитися дистанційно в українських.

Такі діти можуть навчатися дистанційно в спеціально створених класах. Вони зможуть вивчати тільки предмети українознавчого компонента. Тижневе навантаження становитиме від шести годин у початковій школі і до восьми в старшій.

«Програма допоможе зберегти звʼязок цих дітей з Україною і мʼяко повернутися в нашу систему освіти після повернення додому. Буде визначено пʼять шкіл у кожному регіоні, у кожній може бути як один, так і кілька класів», – пояснив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.

Перелік обов'язкових до вивчення предметів залежить від того, в який клас ходить дитина.

1-4 класи:

Українські мова й література.

Я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).

5-9 класи:

Українська мова.

Українська література.

Вступ до історії України та громадянської освіти (5 клас).

Історія України. Всесвітня історія (6 клас).

Історія України (7–9 класи).

Основи правознавства (9 клас).

Географія (8–9 класи).

10-11 класи:

Українська мова.

Українська література.

Історія України.

Громадянська освіта (10 клас).

Географія (11 клас).

Захист України.

За потреби також учні зможуть отримати індивідуальні консультації з вчителями.

Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки затвердило освітню програму для дітей, які перебувають за кордоном. Програма передбачає вивчення в рідних школах предметів лише українознавчого компонента. Так у МОН вирішили спростити навчання українським дітям за кордоном. Також українські заклади освіти мають зараховувати оцінки за предмети, які вивчаються і в закордонних, і в українських школах, переводячи їх на дванадцятибальну або двобальну шкалу («зараховано» / «не зараховано»).