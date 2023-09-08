У МОН назвали перелік обов'язкових предметів для українських школярів за кордоном
У Міністерстві освіти і науки назвали перелік обов'язкових предметів для українських школярів, які перебувають за кордоном. Йдеться про тих дітей, які відвідують іноземні школи і продовжують вчитися дистанційно в українських.
Такі діти можуть навчатися дистанційно в спеціально створених класах. Вони зможуть вивчати тільки предмети українознавчого компонента. Тижневе навантаження становитиме від шести годин у початковій школі і до восьми в старшій.
«Програма допоможе зберегти звʼязок цих дітей з Україною і мʼяко повернутися в нашу систему освіти після повернення додому. Буде визначено пʼять шкіл у кожному регіоні, у кожній може бути як один, так і кілька класів», – пояснив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків.
Перелік обов'язкових до вивчення предметів залежить від того, в який клас ходить дитина.
1-4 класи:
- Українські мова й література.
- Я досліджую світ (у частині громадянської й історичної освітньої галузі).
5-9 класи:
- Українська мова.
- Українська література.
- Вступ до історії України та громадянської освіти (5 клас).
- Історія України. Всесвітня історія (6 клас).
- Історія України (7–9 класи).
- Основи правознавства (9 клас).
- Географія (8–9 класи).
10-11 класи:
- Українська мова.
- Українська література.
- Історія України.
- Громадянська освіта (10 клас).
- Географія (11 клас).
- Захист України.
За потреби також учні зможуть отримати індивідуальні консультації з вчителями.
Нагадаємо, раніше Міністерство освіти і науки затвердило освітню програму для дітей, які перебувають за кордоном. Програма передбачає вивчення в рідних школах предметів лише українознавчого компонента. Так у МОН вирішили спростити навчання українським дітям за кордоном. Також українські заклади освіти мають зараховувати оцінки за предмети, які вивчаються і в закордонних, і в українських школах, переводячи їх на дванадцятибальну або двобальну шкалу («зараховано» / «не зараховано»).