Анастасія Коновалова куруватиме напрямок дошкільної освіти

У вівторок, 25 лютого, Кабінет міністрів України погодив кандидатуру Анастасії Коновалової на посаду заступниці міністра освіти і науки України. Вона займатиметься напрямком дошкільної освіти, повідомляють у МОН.

«У її портфелі – запуск національних пілотних проєктів з розширення доступу до дошкільної освіти та запуск програм з підтримки дітей і працівників дошкільної освіти у прифронтових регіонах», – зазначив міністр Оксен Лісовий.

Анастасія Коновалова зосередиться на вирішенні таких питань:

підвищенні якості та доступності дошкільної освіти, а також поліпшенні умов праці працівників дошкільної освіти;

зміцненні співпраці секторів освіти, здоров’я і соціального захисту задля комплексної підтримки дошкільнят;

підтримку імплементації Закону України «Про дошкільну освіту»;

розвитку ефективної та доступної системи послуг інклюзивного навчання.

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Анастасія Коновалова працювала вчителькою англійської мови в дитячому садочку та початковій школі, менеджеркою мережі приватних шкіл і садків. Була консультанткою з питань освіти у World Bank (Бухарест, Румунія), де організувала українські освітні хаби для дітей переселенців. З лютого 2024 року працювала фахівчинею з питань дошкільної та інклюзивної освіти в дитячому фонді ООН ЮНІСЕФ. За цей період впровадила нові типи дошкільної освіти у 45 громадах; запровадила програму фінансової, психологічної і методологічної підтримки для 5000 працівників у прифронтових областях; ініціювала ремонт укриттів у 62 дитсадках.