57-річний Віталій Манський стояв на пікеті біля будівлі ФСБ, тримаючи в руках сині труси

У вівторок, 22 грудня, в Москві затримали відомого російського кінорежисера-документаліста, колишнього львів’янина Віталія Манського. Він вийшов на одиночний пікет до будівлі ФСБ, щоб підтримати російського опозиціонера Олексія Навального. Про це у своєму Facebook повідомив інший документаліст Аскольд Куров.

Манський прийшов до будівлі ФСБ, тримаючи в руках сині труси. Саме цей предмет гардеробу, згідно з розслідуванням Навального, було використано, щоб отруїти політика. Поліцейські затримали режисера та відвели його до Мещанського відділу внутрішніх справ. За кілька годин режисера випустили із поліцейського відділку, склавши протокол про адміністративне порушення.

Пікети на підтримку Навального після оприлюднення розслідування про участь ФСБ в його отруєнні пройшли у Москві та інших містах Росії.

Віталій Манський народився у Львові у 1963 році. Після навчання у ВДІК жив та працював у Росії. У 2015 році переїхав до Латвії. Режисер є автором понад 30 фільмів, які демонстрували на фестивалях у Каннах, Берліні, Роттердамі, Локарно та інших. Отримав понад сотню престижних нагород, зокрема «Срібний глобус» Карлових Вар, «Срібний голуб» Лейпцигського фестивалю, головні призи МКФ у Варшаві, Їглаві, Трієсті. Президент МКФ документального кіно «Артдокфест».

Один із фільмів Віталія Манського «Рідні» базується на подорожі режисера до своїх родичів у Львів, Одесу, на Донбас та до Криму. Він досліджує стосунки, надії, думки таких різних, але рідних для нього людей. Крізь історію своєї родини режисер зображає новітню історію України.