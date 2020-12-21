Олексія Навального намагалися вбити

Російський опозиціонер Олексій Навальний видаючи з себе помічника секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева подзвонив своєму ймовірному отруйнику, офіцеру ФСБ Костянтину Кудрявцеву і опублікував запис розмови з ним. Розшифровку розмови Навального з Кудрявцевим опублікувало видання The Insider.

За словами Навального, дзвінок Кудрявцеву був зроблений вранці 14 грудня – за кілька годин до публікації розслідування, у якому говорилося, що за його отруєнням стоїть група співробітників ФСБ.

Російський опозиціонер зазначив, що за допомогою «найпростішої програми, якими користуються телефонні пранкери», він приховав свій номер і замість нього підставив спеціальний номер комутатора, з якого співробітники ФСБ здійснювали один одному дзвінки.

Навальний подзвонив йому під виглядом помічника секретаря Радбезу РФ і попросив його прояснити, що «пішло не так» з отруєнням в Томську.

У розмові офіцер ФСБ назвав операцію добре спланованою і пояснив невдачу збігом обставин. Він упевнений, що Навальний не вижив би, якби пілот не здійснив екстрену посадку в Омську, а лікарі швидкої допомоги не ввели б йому протиотруту.

Кудрявцев також згадав інших учасників отруєння: свого начальника Станіслава Макшакова (вченого-токсиколога, фахівця з «Новачка»), Івана Осипова та Олексія Александрова. При цьому Кудрявцев нічого не чув про Володимира Паняєва. Це може вказувати на те, що той швидше за все був одним із супроводжуючих операцію офіцерів і не брав повноцінної участі в ній.

Кудрявцев уточнив, що отруту нанесли на внутрішню частину трусів російського опозиціонера. Після його госпіталізації в Омську коробку з речами Навального віддали співробітникам ФСБ, які потім були оброблені, щоб видалити сліди отрути. Особливу увагу при очищенні було приділено швам на внутрішній стороні трусів.

Кудрявцев також назвав прізвище ще одного співробітника ФСБ, який брав участь в операції – Василя Калашнікова. За даними The Insider, Калашніков є експертом в області виявлення метаболітів нервово-паралітичних агентів в біологічних зразках. Дані білінгу показали, що після того, як Навальний впав у кому, йому дзвонив Станіслав Макшаков, якого автори розслідування про отруєння називали керівником групи.

відео Тhe Insider

Навальний опублікував ще одну розмову, в якій його співрозмовником є якийсь «Михайло» - за словами Кудрявцева, він видав йому одяг для очищення. The Insider пише, що це – Михайло Євдокимов, начальник регіонального управління ФСБ по боротьбі з тероризмом. Він відмовився детально обговорювати з Навальним операцію по незашифрованій телефонній лінії, але підтвердив, що передавав Кудрявцеву одяг політика.

Зазначимо, що раніше The Insider і Bellingcat писали, що Кудрявцев – фахівець із хімзахисту – спеціально літав до Омська, так як знав, як усувати сліди отрути. На момент дзвінка Навальний вже знав, що Кудрявцев брав участь у стеженні за ним, а також літав до Омська вже після того, як Навального відправили на лікування до Берліна, стверджують розслідувачі. Вони кажуть, що отруєння критика Кремля готувалося щонайменше з початку 2017 року.

Що сталося з Олексієм Навальним

Вранці 20 серпня російському опозиціонеру Олексію Навальному стало погано в салоні літака. Борт екстрено приземлився в Омську і політика госпіталізували, російські медики заперечували, що це отруєння.

Невдовзі Навальний впав у кому, в якій перебував близько двох тижнів. Його перевезли до німецької клініки Charite, де лікарі діагностували в нього отруєння невідомими хімікатами.

Пізніше Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) виявила в організмі політика речовину, яка структурно схожа на «Новічок». Це та сама речовина, котру виявили у 2018 році після отруєння родини Скрипалів і по суті є хімічною зброєю, використання якою є під забороною у світі. Ще у вересні 2017 року Росія звітувала про знищення «останнього кілограму» речовини на вимогу ОЗХЗ. Та результати аналізів ОЗХЗ показали, що Росія не тільки не припинила використання «Новічка», а й продовжила над ним роботу, вдосконалюючи його.

Сам Навальний заявив, що за його отруєнням стоїть особисто Путін, аргументуючи це тим, що використання такої речовини як «Новічок» може контролюватися лише очільником РФ.

Зараз Олексій Навальний перебуває в Німеччині, де відновлюється після отруєння нервово-паралітичною речовиною класу «Новачок». Навальний наполягає, що наказ про отруєння віддав особисто президент Росії Володимир Путін.

Російська влада заперечує отруєння Олексія Наального і причетність до цього спецслужб. Президент Росії Володимир Путін нещодавно заявив, що Навальний «користується підтримкою спецслужб США». «Кому він потрібен? Якби хотіли, напевно, довели б до кінця», – сказав він.

Європейський Союз та Велика Британія запровадили заморожування активів та заборону на поїздки проти шести російських високопосадовців, які, як вважають у Брюсселі та Лондоні, відповідальні за отруєння Навального. Також під санкціями опинилася юридична особа, яка бере участь у програмі створення військових нервово-паралітичних засобів, відомих як «Новачок». Засіб, використаний при отруєнні Навального, виявився схожим на той, яким були отруєні колишній подвійний агент Сергій Скрипаль та його дочка Юлія в 2018 році в англійському місті Солсбері.