У Мукачеві від кору помер нещеплений 12-річний хлопчик

Батьки звернулися до поліції із заявою про неналежне виконання своєї роботи лікарями.

СуспільствоЮрій Братюк, 29 жовтня3960

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У Мукачеві, Закарпатської області, від кору помер 12-річний хлопчик. Про це у понеділок, 29 жовтня, повідомляє портал Mukachevo.net з посиланням на головного лікаря дитячої обласної лікарні Романа Шніцера.

За словами журналістів, дитина померла у суботу, 27 жовтня у Закарпатській обласній дитячій лікарні. Хлопчика доправили в інфекційне відділення у стані середньої важкості, попередньо діагносутвавши у нього кір. У лікарні розповіли, що хлопчик захворів за тиждень до госпіталізації і не мав щеплення від інфекції. Після погіршення стану, дитину перевели у реанімаційне відділення. Проте негативна динаміка продовжувалася і на фоні падіння тиску та розладів життєво важливих органів дитина померла.

Лікар не знає чому батьки не госпіталізували хлопчика раніше, проте уточнив, що вони вже звернулись до правоохоронців із заявою про неналежне виконання своєї роботи лікарями. В Мукачівському райвідділку поліції місцевим журналістам підтвердили, що відомості вже внесені в ЄРДР, відкрито провадження за ч.2 статті 140 ККУ, тобто неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником.

У свою чергу лікарі зазначили, що наразі проводиться судмедекспертиза, яка повинна підвердити правилність чи хибність діагнозу та встановити причини смерті дитини. Також медична служба Мукачівського району з'ясує причини відсутності прививки у дитини.

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