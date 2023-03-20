У Львівському муніципальному мистецькому центрі 20 березня відкрилась виставка «Attention: Light! / Увага: Світло!/ Uwaga: Światło!» знаменитого польського митця Юзефа Робаковського. В експозиції представлені фото- та відеороботи, відібрані із 60-річної практики художника. Виставка стала першою персональною виставкою Робаковського в Україні , а сам художник вперше відвідав Львів .

Юзеф Робаковський, художник-концептуаліст, автор фільмів і фото, сформував багатьох митців, будучи багаторічним викладачем Національної школи кіно, телебачення і театру. Його роботи брали участь у львівській виставці «Сила мистецтва» та Footnote 11 у Києві, проте такої представницької експозиції в нашій країні ще не було.

В експозиції представлені фото та відеороботи, відібрані із 60-річної практики художника

«Завжди трепетно приймати зірку мистецтва такої величини, як Юзеф Робаковський. Його бажання зробити велику виставку у Львові та приїхати в Україну особисто свідчить про те, що навіть у важкі часи ми не залишаємось самотніми, художники хочуть ділитися із нами своїм мистецтвом, а ми залюбки покажемо його місту», – зазначає Ляна Мицько, директорка Львівського муніципального мистецького центру.

Роботи Юзефа Робаковського, починаючи від ранніх експериментів з фотографією, ще наприкінці 1950-х та у 1960-х, з кіноплівкою від 1970, а згодом відео чи цифровими носіями, оперують світлочутливістю як засобом, методом та й, власне, меседжем. Часто художник додає звук до своїх експериментів. Можна сказати, що він досліджує розуміння світла за допомогою зору, руху і дотику.

Виставка триватиме до 15 травня 2023 року.

Хто такий Юзеф Робаковський?

Юзеф Робаковський – митець, історик мистецтва, автор фільмів, фотосерій тощо

Юзеф Робаковський – митець, історик мистецтва, автор фільмів, фотосерій, відеозаписів, малюнків, інсталяцій, об’єктів, концептуальних проектів та ініціатор багатьох важливих подій і мультимедійних мистецьких акцій. Куратор і власник Галереї Exchange. Народився 20 лютого 1939 року в Познані. Вивчав історію мистецтва та музеологію на факультеті образотворчого мистецтва університету Миколи Коперника в Торуні та на відділенні кінематографії PWSFTviT у Лодзі, де в 1970-1981 роках був викладачем та завідувачем кафедри фотографії та візуального мистецтва. У 1995 році він повернувся на роботу в цей університет, де зараз керує студією мультимедійного мистецтва.

Більшість робіт Робаковського розміщені у близько 100 значущих міжнародних збірках і колекціях сучасного мистецтва.

22 березня дослідник та мистецтвознавець Володимир Когут прочитає спеціальну лекцію «Юзеф Робаковський – художник, який змінив "фільм" і водночас все польське мистецтво опісля 1960-х років», чим відкриє освітню частину виставки.