У музеї «Територія терору» виставили світлини з життя Аміни Окуєвої

«Безумство хоробрих – ось мудрість життя». Під цією улюбленою цитатою доброволиці Аміни Окуєвої символічно в музеї «Територія терору» влаштували виставку її світлин. Це 34 фото, бо загинула вона у 34 роки.

Половина з них – а це чорно-білі світлини – з приватної збірки Аміни, від бійців і друзів. Решта – кольорові портрети, їх робила переселенка з Луганська Олександра Лисицька.

Кураторка виставки – мама Аміни Ірина Камінська розповіла, що донька народилася вільною воїтелькою. А оскільки вони родом з Північного Кавказу, то природно, що у 2000-их Аміна захищала Чеченську Республіку Ічкерія від російських загарбників.



«Свобода – це було те, заради чого вона готова була віддати життя. Бо свобода тільки тоді чогось вартує, коли є люди готові віддати за неї життя. Саме цим страшим мірилом, на жаль, визначається ціна свободи», – поділилася почуттями мама Аміни Окуєвої, журналістка Ірина Камінська.



Тому й на Майдан Аміна вийшла як лікарка і членкиня восьмої афганської сотні. І дуже страждала, що в час найкривавіших розстрілів рідні забрали її в Одесу – лікувати від пневмонії.



Саме після Революції Гідності Аміна Окуєва пішла доброволицею на російсько-українську війну в складі батальйону поліції «Київ-2». Кажуть, була однією з найкращих снайперок, навіть кожен чоловік біля неї ставав героєм. Виконувала бойові завдання в Дебальцевому, Щасті, Зайцевому, на промзоні Авдіївки, Троїцькому, на Світлодарській дузі. На виставці фото з Савур-могили.

«У цей день вона отримала нагороду. Її запитали, що вона хоче, а вона відповіла: «Бойову зброю». І ось їй вручили пістолет Макарова – це той самий, яким 1 червня, коли був замах на життя Аміни та її чоловіка, вона зупинила того кілера саме цим пістолетом. А ще є фото з-під Зайцевого, коли визволили його. Аміна там у соняшниках... і казала: «Підемо далі!», – розповіла мама Аміни.



Жінка загинула торік 30 жовтня від рук проросійських найманців, вони розстріляли машину подружжя – Аміни та її чоловіка Адама Осмаєва, особистого ворога Путіна і Рамзана Кадирова.

Виставку «Аміна: Життя» вже бачили у Верховній Раді. Зараз її возять містами України. А далі буде Європа та Америка. Аміна прожила коротке життя, та широчінь його безкінечна, каже мама: «На виставці є портрет Аміни, що символізує мир. Небо голубе – блакитні очі Аміни. Руки вона склала собі на груди. Не тримає в них ні зброї, нічого. І вона б так хотіла жити. Але, на жаль, в цьому світі так багато зла, що є люди, які дуже гостро його відчувають.»