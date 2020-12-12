Міністерство оборони Вірменії повідомило, що Збройні сили Азербайджану ввечері в суботу, 12 грудня, відновили наступальні дії в Нагірному Карабаху. Згідно з повідомленням вірменського оборонного відомства, яке цитує «Інтерфакс-Україна», Азербайджан відновив наступальні дії в напрямку населених пунктів Старий Таглар і Хцаберд.

Підрозділи армії оборони невизнаної Нагірно-Карабаської республіки роблять співмірні дії для придушення активності азербайджанських сил, зазначили в Міноборони Вірменії.

Раніше в суботу міністерство оборони Карабаху повідомило, що азербайджанські військові напередодні зробили спробу нападу на пост армії оборони Нагірно-Карабаської республіки, троє військовослужбовців отримали поранення.

У свою чергу президент Азербайджану Ільхам Алієв звинуватив у порушенні перемир'я в Нагірному Карабаху Вірменію. Про це Алієв заявив у коментарі до заяв Єревана про азербайджанський наступ.

«Зараз там перебувають російські миротворці, які приступили до роботи. Ситуація відносно стабільна. Однак зараз мені повідомили, що вчора залишки так званої вірменської армії здійснили теракти», – процитував Алієва «Інтерфакс-Азербайджан».

Нагадаємо, активні бойові дії в Нагірному Карабаху відновлися 27 вересня і тривали до 9 листопада.

Президенти Азербайджану, Росії і прем'єр-міністр Вірменії 9 листопада ухвалили заяву про повне припинення вогню в Нагірному Карабаху з 10 листопада. У Нагірному Карабаху наразі розгорнутий російський миротворчий контингент.