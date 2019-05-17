У наступні вихідні в парку імені Івана Франка відбудеться «Місто професій»

Дітей знайомитимуть із різними професіями

Наймасштабніша дитяча подія — «Місто професій» знову у Львові. Свято відбудеться 25 травня, з 12:00 до 16:00 у парку ім. Івана Франка. Вже ушосте в місті відбудеться свято для дітей, де вони можуть познайомитися з величезною кількістю старих та нових справ.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, 25 травня парк ім. Івана Франка на чотири години перетвориться у мультипрофесійну арену.

«Місто професій» відбудеться у Львові вже вшосте. Мета проекту в тому, аби дати можливість діткам спробувати себе в різних професіях. А в ігровій формі займатися тією чи іншою справою — не тільки дуже цікаво, а ще й пізнавально. Мабуть, тому ми щороку збираємо на території парку все більше і більше охочих. Це і для нас, як для організаторів, є великою відповідальністю і водночас мотивацією до того, щоб провести все на якомога вищому рівні», — розповів Андрій Шевців, співорганізатор проекту.

Кожному учаснику фестивалю біля входу видадуть карту представлених професій і він «влаштується на роботу». Після короткого майстер-класу від фахівців своїх галузей діти зможуть почати «працювати». Так, поступово у їхніх паспортах будуть з’являтися записи з тими спеціальностями, у яких вони себе спробували. А пізніше вони за це отримують «заробітну плату». Її вони зможуть витратити у крамниці солодощів та подарунків на території містечка.

До заходу щороку долучається близько сотні партнерів. Завдяки їхній активній підтримці діти і випробовують кожну професію в іграх, виконуючи завдання та отримуючи за це «зарплатню».

«Ми — відкриті до співпраці. Тим паче, що для підприємств та організацій — це чудова можливість залучити людей до свого бізнесу. Минулого року вдалося представити дітям понад сотню професій: малеча будувала будинок зі справжньої цегли, працювала зі стоматологічними інструментами, знімалася у кіно, гасила пожежі та проводила розкопки. Цьогоріч очікуємо на ще більшу кількість відвідувачів. Тож пропонуємо підприємцям звертатися зі своїми ідеями», — розповів Микола Крупей, керівник кампанії «Культурне місто», співорганізатор заходу.

Нагадаємо, профорієнтаційний фестиваль «Місто професій» у Львові відбудеться за сприяння Львівської міської ради та «Об'єднання «Самопоміч» спільно з міжнародним діловим журналом «Community».

Із питаннями співпраці та участі у «Місті професій» звертайтеся за телефоном: (067) 360 06 92. За новинами «Міста професій» у Львові можна стежити на сторінці у Facebook.