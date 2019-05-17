У неділю на Сихові відбудеться фестиваль у межах Майстерні міста

Фестиваль відбудеться на площі перед Центром Довженка

У рамках Майстерні міста у неділю, 19 травня, на Сихові відбудеться Екофест. Фестиваль стартує о 15:00. Подія вже вдруге відбудеться біля Центру Довженка. Цього року захід проводять у рамках Майстерні міста.

Ініціатори Екофесту — громадська організація «Кращий Сихів», котра була створена наприкінці 2014 року.

«Кращий Сихів» має три основні напрямки роботи: кращі простори, кращі спільноти, сталий розвиток, тому співпраця з Майстернею міста — це те, що нам справді цікаво. Майстерня міста — це можливість втілити ідеї. Спершу ти мрієш, а потім втілюєш, при цьому робиш якісні рішення у співпраці із професіоналами», — розповіла керівниця ГО «Кращий Сихів» Наталя Піпа.

Як повідомили у прес-службі ЛМР, відвідувачі зможуть випробувати свої творчі здібності на майстер-класах плетіння з сіна та ляльок-мотанок, а ще повправлятися у стрільбі з лука, зробити собі килимок зі старих футболок. Окрім різноманітних майстер-класів для дітей та дорослих, на фестивалі буде еко-ярмарок, де презентуватимуть екологічну косметику та «здорові» продукти, а для зацікавлених навіть буде лекція про правильне харчування. Будуть і профільні лекції з екології, а ще — можливість поговорити із львів'янами на важливі теми, які стосуються творення міста і комфортного транспорту, зручніших піших розв’язок та громадських просторів.

«Наша установа також радо долучається, аби створити на Сихові не тільки відчуття свята, а й спільної роботи активістів та міських структур щодо того, як зробити Сихів ще більш комфортним та зручним. Сьогодні питання екології — це не лише теорія, сьогодні кожен із нас може і в домашніх умовах зробити так, аби менше продукувати сміття, правильно його сортувати, навчитись використовувати вторсировину тощо. Саме тому нам важливим є формат, який пропагує Майстерня міста — спільні навчання, дискусії, спільне планування розвитку нашого мікрорайону», — повідомила директорка Центру Довженка Марта Іванишин.

Цьогорічна Майстерня міста проходить на п'ятьох локаціях: Левандівка, Сихів, Підзамче, озеро на вул. Панча та Рясне. Координаторка Майстерні міста Вікторія Фургало каже, що так зробили заради покращення ефективності роботи у районах. Вона пояснює: «Ми вирішили з творцями Майстерні міста обрати ініціативних мешканців або громадські організації, які там діють. Адже ці люди краще знають свій район, своїх мешканців. Така робота дасть кращі результати, вирішення локальних проблем і налагодить стосунки і громадський мікроклімат у районі».

Ще одна особливість: цьогорічна Майстерня міста присвячена пам'яті відомого архітектора Івана Левинського, який жив і працював у Львові. До прикладу, його авторства є будинок страхового товариства «Дністер» на вул. Руській, адмінкорпус Лісотехнічного університету на вул. Чупринки та багато інших.

Нагадаємо, це вже восьма Майстерня міста у Львові. Відбувається вона за підтримки Львівської міської ради, Інституту міста та проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» Німецького товариства міжнародного співробітництва (GIZ).

Деталі можна знайти за посиланням на сторінці у Facebook, а також на сайті. Повна програма заходів у межах Майстерні міста за посиланням.