У цей вікенд на Левандівці відтворять історію перших поштових та пасажирських авіарейсів у Львові. 17−19 травня в культурно-мистецькому центрі «Супутник» відбудеться свято, присвячене авіації.

Саме в межах парку «Левандівський» свого часу був розташований перший львівський міжнародний аеропорт — летовище Левандівка.

«Через Левандівку пролягали маршрути перших поштового, а згодом пасажирського авіарейсів. Ці героїчні епізоди минулого та багато іншого відображені в експозиції «Історії Левандівки у старих фотографіях», створеної Софією Гдакович. Маємо надію на створення музею Левандівки, адже несправедливо забуті сторінки нашої історії спричинили поширення різних стереотипів. Однак головним завданням громади Левандівки є збереження рекреаційної зони «Левандівський парк» від забудови, звільнення парку від МАФів та відновлення меж парку», — цитує керівника культурно-мистецького центру «Супутник» Олександра Агашкова прес-служба ЛМР.

Під час свята 17 травня засновник майстерні «Зробив тато» Іван Савицький виготовить рухому модель літака за зразком першого авіапоштаря сторічної давності. Діти зможуть його розмалювати. У цей же вечір відбудеться вечірка з нагоди відкриття Майстерні міста — «Орбітафест».

18−19 травня відбуватимуться майстер-класи для дітей та дорослих, концерт, кінопокази, Поетична весна, а також запуск паперових літачків.

Нагадаємо, для Майстерні міста підготували п’ять локацій у Львові — Левандівка, Сихів, Підзамче, озеро на Панча та Рясне. Там будуть спілкуватися на важливі теми творення міста і громадських просторів.

«В рамках нашого проекту спільно з Львівською міською радою розробляється Інтегрована концепція розвитку міста та План сталої міської мобільності. Мешканці у своєму районі найкраще знають проблеми та потенціал території, а управлінці у міській раді повинні якнайефективніше координувати процеси розвитку міста, тому дуже важлива комунікація між цими групами, звичайно, залучаючи експертів для об’єктивного визначення економічних можливостей та пріоритетів», — розповіла координаторка проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ Марта Пастух.

Нагадаємо, це вже восьма Майстерня міста у Львові, яка відбувається за підтримки Львівської міської ради, «Інституту міста» та проекту «Інтегрований розвиток міст в Україні» Німецького товариства міжнародного співробітництва GIZ.

З детальною програмою можна ознайомитися тут.