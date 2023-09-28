Хірурги провели лапароскопічну операцію, аби максимально зберегти репродуктивні функції організму пацієнтки

У Нововолинській міській лікарні хірурги видалили у 16-річної пацієнтки кісту яєчника. Всередині новоутворення були волосся, шкіра та зуби. Як повідомила ZAXID.NET завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення Нововолинської центральної міської лікарні Світлана Піддубна, у дітей пухлини такого типу виникають вкрай рідко.

Зазначимо, що 16-річна пацієнтка звернулася до дитячого гінеколога зі скаргами на болі внизу живота та відсутність менструації. Також підлітка помітила, що у неї збільшився живіт.

Під час УЗ-діагностики спеціалісти виявили у неї кісту лівого яєчника. «Кісту видалили лапароскопічним способом: через три прокола в черевній стінці. Це значно скорочує період відновлення, дає косметичний ефект та що важливо – зберігає репродуктивні функції організму», – йдеться у повідомленні прес-служби лікарні.

Всередині новоутворення лікарі виявили шкіру, волосся та зуби. За словами Світлани Піддубної, це особливість такого типу кіст.

«Дермоїдна кіста формується з залишків ембріональної тканини, яка є в яйнику. Часто всередині кіст знаходять волосся, зуби, шкіру, жирову тканину. У дітей такі патології бувають вкрай рідко», – зазначила лікарка.

Відомо, що операцію проводили орієнтовно півтора тижня тому. Наразі дівчину виписали, її стан оцінюють як задовільний.