У Нововолинську хірурги видалили в 16-річної дівчини кісту з волоссям та зубами
До лікарів дівчина звернулась через скарги на біль у животі та нерегулярний менструальний цикл
У Нововолинській міській лікарні хірурги видалили у 16-річної пацієнтки кісту яєчника. Всередині новоутворення були волосся, шкіра та зуби. Як повідомила ZAXID.NET завідувачка акушерсько-гінекологічного відділення Нововолинської центральної міської лікарні Світлана Піддубна, у дітей пухлини такого типу виникають вкрай рідко.
Зазначимо, що 16-річна пацієнтка звернулася до дитячого гінеколога зі скаргами на болі внизу живота та відсутність менструації. Також підлітка помітила, що у неї збільшився живіт.
Під час УЗ-діагностики спеціалісти виявили у неї кісту лівого яєчника. «Кісту видалили лапароскопічним способом: через три прокола в черевній стінці. Це значно скорочує період відновлення, дає косметичний ефект та що важливо – зберігає репродуктивні функції організму», – йдеться у повідомленні прес-служби лікарні.
Всередині новоутворення лікарі виявили шкіру, волосся та зуби. За словами Світлани Піддубної, це особливість такого типу кіст.
«Дермоїдна кіста формується з залишків ембріональної тканини, яка є в яйнику. Часто всередині кіст знаходять волосся, зуби, шкіру, жирову тканину. У дітей такі патології бувають вкрай рідко», – зазначила лікарка.
Відомо, що операцію проводили орієнтовно півтора тижня тому. Наразі дівчину виписали, її стан оцінюють як задовільний.