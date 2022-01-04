У селищі Гірник, що біля Червонограда, унаслідок отруєння чадним газом госпіталізували 65-річну жінку. За даними місцевого «Нео радіо», у приватному будинку також перебували троє людей, зокрема 11-річна дівчинка, але вони серйозно не постраждали і медики відпустили їх додому.

Як повідомляє департамент цивільного захисту ЛОДА, 3 січня приблизно о 22:40 у селищі Гірник Червоноградського району, у двоповерховому приватному житловому будинку по вул. Гагаріна отруїлася чадним газом 65-річна місцева мешканка. Її у стані середнього ступеню важкості госпіталізовано у Червоноградську ЦМЛ.

Будинок обладнаний ПГ-4 та двох функційним котлом. Аварійною бригадою ПАТ «Львівгаз» тимчасово припинено подачу газу до будинку. Обставини події встановлюються.

За даними місцевого «Нео радіо», інших членів сім’ї, які були в помешканні, після огляду медиків відпустили додому: це 63-річний чоловік, 39-річна жінка і 11-річна дівчина.