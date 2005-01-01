У Палаці мистецтв відкрилася VI Міжнародна виставка «Вища освіта-2018»

Суспільствопромоція, 23 березня, 16:51 2210

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Навчальні заклади України, Польщі, Чехії та Словаччини презентують свої пропозиції на наступний навчальний рік.

Тут розповідають, які курси потрібно пройти абітурієнту перед вступом, яка буде стипендія і де можна опісля працевлаштуватися – пропозиції від півсотні вишів різнопрофільних спеціальностей. До прикладу, Морехідне училище вивчить штурманів та судномеханіків.

Бюджетні місця пропонують українській молоді і поляки. Проект «TERAZ Wroclaw», що представляє сім навчальних закладів свого міста, дає 40 таких місць. Пропонуючи вивчати економіку, інформатику, філологію чи туристичний бізнес.

Організатори – «Міжнародній освітній центр» – запрошують завітати на виставку і в суботу. На відвідувачів чекають освітні семінари та дискусії.

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