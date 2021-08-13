Фехтувальник Андрій Демчук є чемпіоном Паралімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро

У Паралімпійських Іграх у Токіо, які відбуватимуться з 24 серпня по 5 вересня, виступлять 143 українські спортсмени в 15 дисциплінах. Зокрема, участь в Паралімпіаді візьмуть і вісім представників Львівщини – фехтувальники Антон Дацко, Андрій Демчук та Наталя Морквич, легкоатлети Роман Павлик та Орися Ільчина, лучники Сергій Атаманенко та Роксолана Дзьоба-Балян, а також спортсмен з настільного тенісу Віктор Дідух, повідомляє прес-служба ЛОДА.

Антон Дацко – чемпіон Паралімпіади-2016 та срібний призер попередніх Паралімпійських ігор у Лондоні, багаторазовий призер і переможець Чемпіонатів і Кубків Європи та світу в особистих і командних змаганнях. Андрій Демчук також є багаторазовим призером чемпіонатів та Кубку світу, переможцем Кубку світу 2015 року та чемпіоном Паралімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Наталія Морквич є багаторазовою призеркою Кубку світу, чемпіонкою та призеркою Європи та світу.

Роман Павлик – чотириразовий Паралімпійський чемпіон 2008 та 2012 років (біг на 100, 200 і 400 метрів та стрибки у довжину), срібний та бронзовий призер 2008 та 2012 років. Орися Ільчина поки що була лише учасницею попередніх двох Паралімпіад, має бронзову медаль Чемпіонату світу.

Сергій Атаманенко має срібло Паралімпіади-2000 в Сіднеї, а Роксолана Дзьоба-Балян – срібло Чемпіонату світу 2013 року. Віктор Дідух виграв командне золото на Паралімпіаді 2016 року.

Зазначимо, що паралімпійська збірна України є однією з найсильніших у світі. За час незалежності українські паралімпійці здобули 374 медалі на літніх Іграх та 112 – на зимових. Зокрема, з Ріо-де-Жанейро в 2016 році наші спортсмени привезли 41 золоту, 37 срібних та 39 бронзових медалей. На останніх трьох літніх Іграх та чотирьох зимових українська збірна входила до першої п’ятірки медального заліку.

У Паралімпіаді в Токіо цьогоріч позмагаються понад 4000 атлетів світу, які виступлять у 22 видах спорту. Відкриття Ігор заплановане на 24 серпня.