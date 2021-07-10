Наталія Морквич є багаторазовою призеркою Кубку світу, чемпіонкою та призеркою Європи та світу

Львів’янка Наталія Морквич виграла золоту медаль Кубку світу з фехтування на візках у жіночій рапірі в категорії А. Ще двоє львівських паралімпійців здобули срібло: Андрій Демчук у чоловічій рапірі в категорії А, а Антон Дацко – у категорії В.

Як повідомило відділення НОК у Львівській області, загалом українська національна збірна за два змагальні дні 8-9 липня виборола вже чотири золота, три срібла та три бронзи. У Кубку світу, що триває у Варшаві, участь беруть 145 паралімпійських спортсменів з 19 країн світу.

Окрім того, 5-6 липня у Варшаві відбувся Чемпіонат світу з фехтування на візках, де українці здобули три золоті та одну срібну нагороди і посіли перше місце в командному заліку світу. Зокрема, золоту медаль у складі чоловічої шабельної команди вибороли Андрій Демчук (категорія А) та Антон Дацко (категорія В), а Наталія Морквич стала срібною медалісткою у складі жіночої шабельної команди.

Усі троє львів'ян не вперше здобувають медалі міжнародних змагань. Наталія Морквич є багаторазовою призеркою Кубку світу, чемпіонкою та призеркою Європи та світу. Андрій Демчук є також багаторазовим призером чемпіонатів та Кубку світу, переможцем Кубку світу 2015 року та чемпіоном Паралімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Так само чемпіоном Паралімпіади 2016 року є і Антон Дацко, також він є срібним призером попередніх Паралімпійських ігор у Лондоні, багаторазовим призером і переможцем Чемпіонатів і Кубків Європи та світу в особистих і командних змаганнях.