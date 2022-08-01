У парку наразі лише замощені доріжки і встановлені лавочки

У парку «700-річчя Львова», що на проспекті Чорновола, почали облаштовувати дитячий майданчик. Там будуть секції для різновікових груп. Всі роботи фінансує приватний підприємець.

У парку розпочали перший етап робіт: риють корито, засипають пісок, готують покриття та роблять контури.

«Майданчик складатиметься із двох секторів – для менших та старших дітей. Там буде музична зона із ксилофоном, органом, мегафоном, для дослідників – збільшуване скло. Також у проекті є скельна гірка, підвісні канати, лазанки - «піраміди», балансири, зокрема на ланцюгах, карусель «Миска», гамак, подвійні гойдалки, пісочниця, низькі та висока гірки», – повідомили у міськраді.

Майданчик буде мати секції для дітей різного віку (проект Ольги Криворучко)

Більшість усіх цих елементів для майданчика вже готові. Як тільки закінчать підготовчі роботи, їх почнуть встановлювати. Проектантка майданчика Ольга Криворучко із Urbanideas зазначила, що при проектуванні врахували потреби дітей різних вікових категорій. Головний акцент – максимальна різноманітність елементів.

Майданчик облаштовують з ініціативи місцевих мешканців, роботи профінансує приватний підприємець. Надалі ним опікуватиметься ЛКП «Зелений Львів». Після робіт пошкоджені ділянки галявини та доріжки відновлять.

Нагадаємо, парк 700-річчя Львова реконструювали впродовж 2016-2018 років. Там замостили доріжки, облаштували головний вхід, освітлення та лавочки. 2020 року в парку відновили давній яблуневий сад.