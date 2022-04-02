Начальниця управління екології та природних ресурсів ЛМР Олександра Сладкова (ліворуч) та Наталія Гончарова (праворуч) під час екскурсії одним із львівських парків

З понеділка, 4 квітня, у Львові починає працювати головна ландшафтна дизайнерка та дендрологиня з Маріуполя Наталя Гончарова. Вона втекла від війни з Маріуполя і знайшла прихисток у Львові. Мер Андрій Садовий запропонував жінці посаду заступниці директорки управління екології та природних ресурсів.

«Про парки Маріуполя ходили легенди. Наші маріупольські колеги мали надзвичайне фінансування своєї галузі, відтак за 5 років результат їх роботи був просто фантастичним. У них був інший підхід, де кожен парк робили тематичним — повністю дитячим, спортивним чи прогулянковим. Вони працювали за європейськими стандартами. Ми ж у Львові маємо прекрасну сторічну спадщину, але не маємо того рівня догляду і посадок, які були в Маріуполі», – розповіла під час брифінгу начальниця управління екології та природних ресурсів ЛМР Олександра Сладкова.

Спершу нова заступниця та львівська команда візьмуться за головну клумбу на площі Ринок та наведуть лад у скверах біля Домініканського собору та церкви Андрія. Паралельно команда буже працювати над пропозиціями щодо вдосконалення найстарішого парку України Івана Франка, бо там треба покращувати газони та кущі.

«У вашому місті хочу займатись тим, чим я займалась і в Маріуполі - насадженнями. У вас красиве місто і без ландшафтних втручань. Але вдосконалити завжди є що. Тут інша кліматична зона, аніж була у Маріуполі, та й дощів побільше — тому вибрати, що можна цікавого посадити, є з чого» — сказала головна дендрологиня Маріуполя Наталія Гончарова.

Як розповіла Наталія Гончарова, район, в якому вона жила у Маріуполі майже повністю зруйнований. Також немає парків, над якими вона працювала. Про повернення додому у найближчі кілька років жінка не береться говорити взагалі.