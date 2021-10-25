До висадки саджанців у Стрийському парку долучилася холдингова компанія «Еко-дім»

У Стрийському парку у Львові висадили 370 елітних саджанців на місці дерев, які постраждали під час літніх буревіїв. Закупку та висадку саджанців профінансували підприємці та мешканці Львова, зокрема, холдингова компанія «Еко-Дім».

До меценатів із проханням підтримати екологічну ініціативу «Допоможи легеням Стрийського парку» звернулася адміністрація парку. Підприємці отримали перелік дерев, із якого вибрали ті, які хотіли профінансувати.

«До нас звернувся Стрийський парк, запропонував підтримати ініціативу з висадки дерев. Після літніх буревіїв, які поламали купу дерев, було просто боляче дивитися на парк. Тому ми з радістю на цю ініціативу відгукнулися. Ми профінансували висадку платана, сакури і три види кленів. Загалом, наша компанія профінансувала висадку 20 елітних саджанців», – розповіла ZAXID.NET директорка фінансової компанії «Еко-Дім» Ірина Хмарська.

Підбирати саджанці для парку допомагали ландшафтні архітектори, фахівці природничого музею та лісотехнічного університету, міські садівники та працівники ботанічного саду. Всі саджанці закупили у садовому центрі «Еліт Флора» в Городку.

До ініціативи висадки дерев долучилися більше двадцяти львівських компаній, міських підприємців, лісгоспів та місцевих мешканців.

«Холдингова компанія "Еко-Дім" працює на ринку вже більше 20 років. Ми, як соціально відповідальна компанія, підтримуємо різні міські ініціативи, спрямовані на благоустрій міста. Ми і так з радістю б відгукнулися на прохання Стрийського парку, але допомагати було особливо приємно через те, що на вул. Козельницькій поруч із парком наша компанія вже будує новий житловий комплекс. Тому для нас важливо, як буде виглядати парк у майбутньому для комфортних прогулянок наших мешканців», – сказав ZAXID.NET керівник агенції нерухомості «Еко-Дім» Роман Бук.

Загалом у Стрийському парку в суботу, 23 жовтня, висадили 370 елітних саджанців, серед яких клен, липа, сосна, бук, граб, гіркокаштан, туї, вейгела, декоративні яблуні і груші, з рідкісних саджанців – тюльпанові дерева, гібіскус та магнолії, а також ліквідамбар. Цього дерева ще немає у жодному з львівських парків.