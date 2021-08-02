Внаслідок буревію у Львові впало понад 75 дерев та пошкодило 8 автомобілів. Комунальні служби працюють над ліквідацією пошкоджень.

За попередньою інформацією Львівської міської ради, внаслідок нічної негоди зафіксовано: 10 повалених дерев у парках, 31 обрив по зовнішньому освітленню, понад 75 дерев впало в місті, пошкоджено 8 авто, 2 дахи і 1 МАФ. Також впав один рекламний щит.

«Вчорашня негода принесла велику біду – близько 11 години вечора у Стрийському парку впало дерево. Воно впало на лавку, де сиділо двоє молодих людей – 20-річний хлопець, військовий контрактник з Вінницької області, та 18-річна дівчина. Молоді люди загинули. Я досі не розумію, як так сталось, адже під час цієї негоди попадали здорові дерева, які б ніколи не мали впасти. Цей буревій повалив багато дерев, повиривав здорові стовбури із корінням, понищив лінії електропередачі. Наші оперативні служби проводжують безперервно працювати», – сказав в ефірі на радіо «Люкс FM» мер Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, що під час вчорашньої негоди у Стрийському парку на 20-річного військового з Вінниччини та його дівчину впало дерево. Молоді люди загинули на місці.