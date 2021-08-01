У Стрийському парку під час грози на двох людей упало дерево. Хлопець та дівчина від отриманих травм загинули на місці.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, ввечері 1 серпня під час сильного буревію у Стрийському парку на двох людей впало дерево. Від отриманих травм загинули 20-річний хлопець та 18-річна дівчина.

За попередньою інформацією, на момент падіння дерева загиблі сиділи на одній із лавок у парку. Зараз на місці працює поліція та комунальні служби.

Нагадаємо, що в суботу, 31 липня, у Стрийському парку поламана гілка травмувала 8-річного хлопчика. 1 серпня у Львові знову була гроза, під час якої низка повалених дерев зупинили рух транспорту на вулицях міста.