Під час сильного вітру у Стрийському парку у Львові на 6-річного хлопчика впала гілка. Хлопчика госпіталізували в дитячу лікарню, де після надання медичної допомоги відпустили додому.

Як повідомили у прес-службі Львівської міськради, через сильний вітер пообіді в суботу, 31 липня, в Стрийському парку на 6-річну дитину впала гілка. Хлопчика госпіталізували у міську дитячу лікарню, що на вул. Орлика.

«У дитини була виявлена легка травма, медики зробили первинну хірургічну обробку рани, також зробили рентген, аби впевнитись, що інших травм нема», – повідомив керівник міської дитячої клінічної лікарні Дмитро Квіт.

За словами медиків, дитина отримала легку травму та не потребувала госпіталізації, тож після надання медичної допомоги хлопчика відпустили додому.