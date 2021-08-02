Під час буревію у Стрийському парку на молоду пару впало дерево

Загиблим від падіння дерева у Стрийському парку виявився курсант Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного – Андрій Свояк. Вранці понеділка, 2 серпня, цю інформацію повідомив начальник академії Павло Ткачук на своєму Facebook.

Вночі з 1 на 2 серпня під час сильного буревію у Стрийському парку загинули двоє молодих людей: 20-річний хлопець та 18-річна дівчина. Пара сиділа на лавці, коли на них впало дерево. Від отриманих травм вони загинули одразу.

Вранці, через кілька годин після нещасного випадку, стало відомо, що загиблий був кусантом Національної академії сухопутних військ. Звали його Андрій Свояк. Загиблою, вочевидь, є його дівчина, наразі інформації про неї немає.

«Хлопець проживав за межами навчального закладу й у вільний від служби та навчання час перебував на відпочинку у Стрийському парку разом із дівчиною, яка, на превеликий жаль, також загинула», – написав Павло Ткачук, начальник академії.

Нагадаємо, під час грози у Стрийському парку на молоду пару впало зламане дерево. Причини та обставини цієї трагедії встановлюють правоохоронні органи.