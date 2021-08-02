Дерево впало на молоду пару, яка сиділа на лавці

Загибель молодої пари у Стрийському парку міг спричинити удар блискавки. Такі припущення вранці 2 серпня висловила начальниця управління екології Львівської міськради Олександра Сладкова.

«Дерево розвалилось на висоті 7-10 метрів, стовбурових ушкоджень, які б вказували на дефекти, немає. Чому воно розвалилось зможе сказати слідство. Єдине, що можу сказати, що поруч дерево має дуже специфічні ушкодження, фактично розлетілось на друзки. На мою думку, воно було зруйноване блискавкою. Є висока імовірність, що блискавка, насправді, влучила у цю ділянку парку, у сусіднє дерево, що могло призвести до падіння дерев навколо», – розповіла на брифінгу Олександра Сладкова.

Вночі з 1 на 2 серпня під час сильного буревію у Стрийському парку загинули двоє молодих людей: 20-річний курсант Академії сухопутних військ та 18-річна дівчина. Пара сиділа на лавці, коли на них впало дерево. Від отриманих травм вони загинули на місці.

За словами начальниці управління екології, на молоду пару впав клен гостролистий. Приблизно 30% дерев у парку становить саме ця порода дерев.