Ввечері неділі 1 серпня Львовом пройшла гроза, а сильний вітер повалив близько 80 дерев

У понеділок, 2 серпня, у Стрийському парку, де напередодні загинули двоє молодих людей, усуватимуть наслідки буревію. Адміністрація парку просить львів’ян не відвідувати Стрийський парк впродовж доби.

Ввечері неділі 1 серпня Львовом пройшла гроза, а сильний вітер повалив близько 80 дерев. Через негоду у Стрийському парку зламане дерево впало на молоду пару, яка сиділа на лавці. 20-річний курсант Академії сухопутних військ, а також 18-річна дівчина загинули на місці.

За попередньою інформацією Львівської міськради, внаслідок нічної негоди зафіксовано: 10 повалених дерев у парках, 31 обрив по зовнішньому освітленню, понад 75 дерев впало в місті, пошкоджено 8 авто, 2 дахи і 1 МАФ. Також впав один рекламний щит.

Протягом 2 серпня у місті ліквідовують наслідки негоди. Адміністрація Стрийського парку, де трапилась трагедія, звернулась до львів’ян з проханням не відвідувати парк впродовж 24 годин.

P.S. За попередньою інформацією, трагедію міг спричинити удар блискавки.